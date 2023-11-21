Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:30 WIB
8 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Jalan kaki. (Foto: Health magazine)
A
A
A

OLAHRAGA jalan kaki merupakan olahraga yang murah dan mudah. Orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jalan kaki, namun manfaatnya banyak.

Biasakan jalan kaki, dan jangan hobi mager. Apalagi mager tidak baik bagi kesehatan, bisa meningkatkan berat badan dan risiko berbagai penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu sekarang saatnya untuk jalan kaki demi kesehatan. Apa saja manfaat jalan kaki untuk kesehatan, dilansir dari laman Kemenkes RI,

 jalan kaki

1. Menghilangkan sakit punggung

Berjalan kaki terbukti mendorong perbaikan sirkulasi darah di dalam struktur tulang belakang. Tak hanya itu, rutin jalan kaki juga bisa memperbaiki postur tubuh dan fleksibilitas yang vital bagi kesehatan tulang belakang.

 BACA JUGA:

2. Mencegah penyakit diabetes

Jalan kaki juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 50%. Hal ini karena jalan kaki dan olahraga lainnya dapat memicu kerja otot sehingga mampu meningkatkan penyerapan glukosa.

3. Menurunkan berat badan

Berjalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan respons tubuh terhadap insulin dan dapat mengurangi lemak perut. Berjalan kaki 30 menit sehari bisa membakar 200 kalori per minggunya.

4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Olahraga jalan kaki dapat membantu meningkatkan jumlah sel kekebalan dalam tubuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki selama 30–45 menit setiap harinya, akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak olahraga.

 BACA JUGA:

5. Mencegah penyakit osteoporosis

Tubuh membutuhkan gerak badan dan memerlukan waktu paling kurang 15 menit terpapar matahari pagi agar terbebas dari ancaman osteoporosis. Hobi jalan kaki dapat mencegah terjadinya osteoporosis sehingga tulang tidak menjadi keropos, rapuh, dan rentan patah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185834//shintya-KuSO_large.jpg
Senang Olahraga, Shintya Mariska Ngaku Ketagihan Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182672//lari-pzy2_large.jpg
Menperin Ogah Indonesia Hanya Jadi Pasar Olahraga Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181711//lari_pagi-q8TV_large.jpg
Tangkis Mager, Ini 5 Cara Biasakan Jalan Pagi yang Manfaatnya Baik untuk Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181708//jalan_kaki-guVo_large.jpg
Dianggap Sepele, Nyatanya Rutin Jalan Kaki Bisa Kurangi Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493//jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement