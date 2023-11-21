8 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

OLAHRAGA jalan kaki merupakan olahraga yang murah dan mudah. Orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk jalan kaki, namun manfaatnya banyak.

Biasakan jalan kaki, dan jangan hobi mager. Apalagi mager tidak baik bagi kesehatan, bisa meningkatkan berat badan dan risiko berbagai penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu sekarang saatnya untuk jalan kaki demi kesehatan. Apa saja manfaat jalan kaki untuk kesehatan, dilansir dari laman Kemenkes RI,

1. Menghilangkan sakit punggung

Berjalan kaki terbukti mendorong perbaikan sirkulasi darah di dalam struktur tulang belakang. Tak hanya itu, rutin jalan kaki juga bisa memperbaiki postur tubuh dan fleksibilitas yang vital bagi kesehatan tulang belakang.

2. Mencegah penyakit diabetes

Jalan kaki juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 50%. Hal ini karena jalan kaki dan olahraga lainnya dapat memicu kerja otot sehingga mampu meningkatkan penyerapan glukosa.

3. Menurunkan berat badan

Berjalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan respons tubuh terhadap insulin dan dapat mengurangi lemak perut. Berjalan kaki 30 menit sehari bisa membakar 200 kalori per minggunya.

4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Olahraga jalan kaki dapat membantu meningkatkan jumlah sel kekebalan dalam tubuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki selama 30–45 menit setiap harinya, akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak olahraga.

5. Mencegah penyakit osteoporosis

Tubuh membutuhkan gerak badan dan memerlukan waktu paling kurang 15 menit terpapar matahari pagi agar terbebas dari ancaman osteoporosis. Hobi jalan kaki dapat mencegah terjadinya osteoporosis sehingga tulang tidak menjadi keropos, rapuh, dan rentan patah.