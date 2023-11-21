6 Obat Rumahan untuk Asam Urat, Salah Satunya Minum Air Lemon

ASAM urat ketika kumat bikin sendi tangan dan sendi kaki terasa nyeri. Oleh karena itu asam urat tak boleh diabaikan.

Asam urat adalah radang sendi yang membuat badan terasa tidak nyaman, bahkanmenimbulkan rasa sakit. Sering kali asam urat terjadi pada jari kaki, pergelangan kaki dan lutut.

Satu cara untuk mengurangi resiko asam urat yakni, mengurangi makanan yang mengandung purin tinggi dapat mengurangi resiko terkena asam urat.

Lalu apa saja obat rumahan asam urat?

Dilansir dari Medicalnewstoday.com, berikut ini obat asam urat rumahan,

1. Minum air lemon

Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa menambahkan jus dari dua buah lemon segar ke dalam 2 liter air setiap hari dapat mengurangi asam urat pada penderita asam urat. Para peneliti menyimpulkan bahwa air lemon membantu menetralkan asam urat dalam tubuh, sehingga membantu menurunkan kadarnya.

2. Banyak Minum Air Putih

Ketika seseorang menderita asam urat, mereka dapat mengalami pembengkakan dan peradangan yang signifikan. Salah satu cara untuk mengurangi gejala adalah dengan lebih banyak meminum air putih.

Meningkatkan konsumsi cairan dapat memicu ginjal untuk mengeluarkan cairan dengan lebih banyak, dengan begitu dapat mengurangi pembengkakan pada penderita asam urat.

Meskipun air putih adalah salah satu solusi terbaik. Penderita asam urat harus menghindari alkohol dan soda, yang mengandung purin tinggi.

3. Mengurangi stres

Stres yang meningkat dapat memperburuk gejala asam urat. Meskipun tidak dapat menghindari semua penyebab stres, namun anda bisa mencoba tips berikut untuk mengurangi tingkat stres, seperti olahraga ringan, melakukan liburan dan refreshing.

4. Mengompres Sendi Menggunakan Es

Menerapkan kompres es yang tertutup kain ke sendi dapat membantu mengurangi peradangan yang terjadi akibat asam urat.

Anda bisa mencoba tempelkan kompres es atau benda dingin lainnya yang dibungkus dengan handuk tipis selama 20–30 menit untuk membantu meredakan nyeri.