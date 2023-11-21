Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Sih Bahaya Sering Makan Mi Instan?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |18:37 WIB
Apa Sih Bahaya Sering Makan Mi Instan?
Bahaya kebanyakan makan mi instan. (Foto: Mashed)
A
A
A

BANYAK orang suka makan mi instan sebab mi instan selain rasanya enak juga murah harganya. Makanan ini kerap dinikmati saat makan siang atau makan malam bersama keluarga di rumah.

Mi instan sendiri mengandung MSG yang bikin orang kecanduan dengan kelezatannya.

 mi instan

 BACA JUGA:

“Mi instan merupakan makanan yang diproses dan mengandung cukup banyak natrium. Selain natrium, juga mengandung penyedap atau MSG,” tulis Prof Zubairi dalam cuitannya di Twitter atau X.

Prof Zubairi mengatakan, pada dasarnya mi instan ini aman dikonsumsi, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Beberapa studi menyebutkan cukup satu hingga dua bungkus saja dalam seminggu.

“Kalau dikonsumsi berlebihan, maka bisa bikin hipertensi dan mengganggu ginjal,” katanya.

Halaman:
1 2
      
