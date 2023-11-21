Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

WHO Kecam Serangan Israel ke Fasilitas Kesehatan, Rumah Sakit Jadi Tempat Kematian dan Kehancuran

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:00 WIB
WHO Kecam Serangan Israel ke Fasilitas Kesehatan, Rumah Sakit Jadi Tempat Kematian dan Kehancuran
Perang Israel dan Palestina. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ORGANISASI Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengecam serangan Israel terhadap fasilitas rumah sakit yang ada di Palestina. Mereka juga mengutuk serangan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

WHO mencatat sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel telah melakukan 335 serangan ke berbagai rumah sakit di Palestina. Sebanyak 164 serangan dilakukan di rumah sakit yang ada di wilayah Gaza. Sisanya sebanyak 171 serangan dilakukan ke rumah sakit yang ada di kawasan Tepi Barat atau West Bank.

Mereka juga mencatat adanya serangan ke 33 layanan kesehatan di Israel sejak pertempuran antara tentara Israel dan gerilyawan Hamas meletus sejak 7 Oktober 2023 lalu.

"Dunia tidak bisa tinggal diam ketika rumah sakit-rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman berubah menjadi tempat kematian, kehancuran, dan keputusasaan," tulis keterangan resmi WHO yang dikutip MNC Portal Indonesia dari situs resmi mereka, Selasa (21/11/2023) ini.

Perang Israel dan Palestina

WHO mencatat akibat serangan ke berbagai fasilitas layanan rumah sakit di wilayah Palestina kemampuan untuk memberikan layanan kesehatan langsung berkurang. Dalam catatan mereka kapasitas tempat tidur rumah sakit di Gaza telah turun dari 3.500 tempat tidur menjadi 1.400 tempat tidur.

Kondisi itu merupakan hal yang merugikan karena menyebabkan pasien yang mengalami cedera dan penyakit lainnya tidak tertangani dengan baik.Pasalnya tidak fasilitas rawat inap yang tersedia tidak memadai.

Dalam pernyataan yang sama mereka juga terkejut dengan serangan yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Serangan tersebut menurut WHO telah membuat 12 orang terbunuh. Korban menurut mereka adalah pasien dan pendampingnya yang kebetulan dirawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

"Menurut laporan, puluhan orang juga terluka dalam serangan itu, termasuk beberapa orang yang mengalami luka kritis dan mengancam jiwa. Petugas kesehatan dan warga sipil tidak boleh mengalami kengerian seperti itu, terutama saat berada di dalam rumah sakit," tulis WHO.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement