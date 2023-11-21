Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wolbachia Disebut Picu Kemunculan Penyakit Baru? Ini Penjelasan Peneliti

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:00 WIB
Wolbachia Disebut Picu Kemunculan Penyakit Baru? Ini Penjelasan Peneliti
Nyamuk Wolbachia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEKNOLOGI Wolbachia yang digagas pemerintah membuat sebagian masyarakat khawatir. Hal itu lantaran mereka menganggap Wolbachia justru akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan.

Lantas apakah program nyamuk wolbachia tersebut benar?

Peneliti Bakteri Wolbachia dan Demam Berdarah dari Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prof dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, PhD atau kerap di sapa dengan Prof Uut menjelaskan nyamuk-nyamuk yang memicu penyakit selama ini berbeda dengan nyamuk yang telah dimodifikasi oleh Wolbachia.

“Ternyata Japanese encephalitis, ini nyamuknya berbeda (Culex) dan penyakitnya juga berbeda. Tidak ada kaitannya dengan teknologi Wolbachia," kata Prof Uut dikutip dalam Media Briefing PB IDI belum lama ini, Selasa (21/11/2023).

Sama halnya dengan filariasis. Menurutnya, Wolbachia yang terdapat pada cacing tersebut memiliki perbedaan jenis dengan Wolbachia pada nyamuk aedes aegypti. Sehingga dapat dikatakan Wolbachia memiliki lebih dari satu jenis, atau bahkan memiliki ribuan jenis.

Nyamuk Wolbachia

Lebih lanjut, Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Riris Andono Ahmad, BMedSc, MPH, PhD menambahkan disinformasi sistematik mengaitkan nyamuk bionik dengan pemyakit lain tidak terkait sama sekali.

“Itu disinformasi yang sistematik. Setiap penyakit yang berbasis vektor itu memiliki vektor sendiri-sendiri, tidak bisa saling mempengaruhi," ucap dr Riris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/487/3054158/mengenal-west-nile-virus-mematikan-akibat-gigitan-nyamuk-eWUEz2rwJE.jpg
Mengenal West Nile, Virus Mematikan Akibat Gigitan Nyamuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/483/2957320/4-manfaat-telur-nyamuk-wolbachia-mencegah-dbd-MMkKZBBZxm.jpg
4 Manfaat Telur Nyamuk Wolbachia, Salah Satunya Cegah Penularan DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/487/2955879/nyamuk-susah-mati-meski-sudah-disemprot-insektisida-ini-alasannya-EvpPJhoYtm.jpg
Nyamuk Susah Mati Meski Sudah Disemprot Insektisida? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/481/2928939/peneliti-sebut-wolbachia-aman-untuk-jangka-panjang-siap-untuk-diperluas-njtorUSVeX.jpg
Peneliti Sebut Wolbachia Aman untuk Jangka Panjang, Siap untuk Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/481/2927296/apakah-gigitan-nyamuk-aedes-aegypti-berwolbachia-dapat-sebabkan-dbd-ini-penjelasannya-xOnuWJkCqq.jpg
Apakah Gigitan Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia dapat Sebabkan DBD? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/481/2926681/manfaat-inovasi-wolbachia-mampu-pangkas-biaya-penanganan-dbd-hingga-rp9-miliar-3sTXH0ewas.jpg
Manfaat Inovasi Wolbachia, Mampu Pangkas Biaya Penanganan DBD hingga Rp9 Miliar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement