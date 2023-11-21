Dokter di Gaza Amputasi Kaki Anaknya Tanpa Anestesi, Berakhir Meninggal Dunia

Seorang dokter di Gaza harus amputasi kaki sang anak tanpa anestesi. (Foto: X @tanyarlfes)

SEORANG dokter di Gaza, Palestina viral di sosial media. Kisahnya menyayat hati para netizen lantaran harus mengamputasi kaki anaknya sendiri tanpa anestesi atau obat bius.

Kisah itu diunggah akun Twitter, @tanyarlfess. Video tersebut memerlihatkan seorang dokter yang menangis tersedu-sedu.

“Seorang dokter bedah di Gaza harus melakukan operasi amputasi pada anaknya sendiri tanpa obat bius,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (21/11/2023).

Diduga sang dokter kehabisan anestesi dan terhambatnya bantuan obat-obatan. Sehingga, dia harus melakukan tindakan bedah tersebut tanpa obat bius. Dengan hati yang hancur dia melakukan operasi tersebut.

Nahas, nyawa sang anak tak dapat tertolong lantaran rasa sakit yang harus dia derita saat melakukan amputasi tersebut. Dokter yang tak diketahui identitasnya itu pun hanya bisa menangis menyaksikan kepedihan yang dirasakan sang anak. Nampak beberapa tenaga medis lainnya menguatkan sang dokter setelah kematian anaknya.

Momen memilukan yang terjadi di Gaza, Palestina ini pun mengundang komentar para netizen Tanah Air. Netizen pun ikut berduka, sekaligus merasakan rasa sakit mendalam menyaksikan momen yang begitu menyayat hati ini.