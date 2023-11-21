5 Tempat Wisata Ikonik di Jakarta yang Masuk Mini Vlog Coldplay, Monas hingga GBK

KONSER Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Rabu 15 November 2023, berlangsung sukses. Kemeriahan tur perdana band rock asal Inggris ke Indonesia itu masih terasa sampai kini. Jakarta pun disorot dan turut masuk dalam mini vlog Coldplay di postingan Instagram mereka.

Dalam unggahan itu, beberapa sudut ikonik kota Jakarta pun terpampang. Mulai dari kawasan MH Thamrin, Kota Tua hingga Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi tempat konser Coldplay di Jakarta.

Momen ini patut dibanggakan masyarakat khususnya warga Ibu Kota. Video Coldplay itu pun sekaligus jadi pengingat beberapa wilayah yang begitu ikonik di Jakarta.

Penasaran, spot ikonik di Jakarta apa saia yang masuk dalam mini vlog Coldplay? Berikut informasinya.

1. Monas

Monumen Nasional alias Monas terlihat di awal video Coldplay. Tugu landmark Jakarta ini memiliki daya tarik tersendiri. Tugu yang dibangun pada 1959 dibuat untuk mengenang jasa masyarakat Tanah Air usai Indonesia dijajah oleh Belanda.

Monas berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Di sana, pengunjung bisa berpose di dengan latarnbelakang tugu emas yang indah.

Tugu Monas

Selain itu, ada pula wisata bersejarah yang bisa ditemukan di bagian bawah tugu. Pengunjung juga bisa naik ke atas tugu sembari melihat pemandangan indah kota Jakarta.

2. Bundaran HI

Kemudian ada Bundaran HI atau Patung Selamat Datang. Ini merupakan bagian kota Jakarta yang begitu ikonik dan juga memiliki daya tarik.

Patung Selamat Datang berwujud sepasang manusia menggenggam bunga sambil melambaikan tangan berdiri megah di tengah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Patung ini pun begitu ikonik lantaran diartikan untuk menyambut orang-orang yang datang ke Jakarta.

Bundaran HI

3. Stasiun Jakarta Kota

Kemudian ada Stasiun Kota Jakarta. Stasiun besar ini terletak di Kota Tua, Jakarta dan menjadi salah satu spot ikonik di video Coldplay.

Stasiun kereta api ini memiliki bangunan yang begitu ikonik khas peninggalan Belanda. Nama lain untuk Stasiun Jakarta Kota ini yakni Batavia Zuid yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini muncul pada akhir abad ke-19.