7 Hidden Gems di Flores NTT, Pesonanya bak Kepingan Surga

PULAU Flores di Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam memukau dan ragam destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Destinasi ini masih terjaga keasriannya karena jarang terekspos.

Di sini, Anda akan menemukan spot wisata yang sepi pengunjung, sehingga cocok untuk refreshing. Tak hanya menawarkan keindahan alam, Flores juga menawarkan destinasi wisata arkeologi.

Dari Air terjun hingga Danau, berikut 7 hidden gems atau wisata tersembunyi di Flores, NTT yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Air Terjun Cunca Wulang

Air Terjun Cunca Wulang berada di Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Air terjun yang tersembunyi di tengah hutan tropis ini mengalir melewati tebing yang sempit. Air terjun ini memiliki air jernih dan sering dijuluki Green Canyon.

Akses menuju air terjun ini dapat ditempuh dengan naik kendaraan motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 km dari Kota Labuan Bajo.

2. Kampung Bena

Kampung Bena adalah desa adat yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Desa ini terkenal karena arsitektur tradisionalnya yang unik. Atap rumah terbuat dari ijuk, dan dinding terbuat dari kayu dan papan.

Selain itu, desa ini juga dijuluki sebagai kampung megalitikum. Di sini, terdapat batu besar berbentuk seperti meja lingkaran.

3. Gua Liang Bua

Bagi Anda Pecinta arkeologi, tempat wisata yang satu ini wajib dikunjungi. Gua Liang Bua merupakan salah satu situs arkeologi penting di dunia. Gua ini menjadi tempat penemuan fosil manusia purba berukuran kecil atau kerdil. Pada tahun 2003, para ilmuwan menemukan fosil Homo Floresiensis.

Gua yang memiliki panjang sekitar 50 m dengan lebar 40 m ini memiliki stalaktit dan stalakmit yang indah. Gua Liang Bua berlokasi di Desa Ruteng, Manggarai, Flores.

4. Goa Batu Cermin

Goa ini terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Goa ini memiliki luas 19 hektar dengan ketinggian 75 meter. Goa Batu Cermin juga memiliki stalaktit dan stalakmit yang indah.

Dinamakan Batu Cermin karena adanya sinar matahari yang masuk ke dalam sela-sela gua. Kemudian sinar matahari tersebut seakan memantul ke batu batu lainnya, sehingga tampak seperti cermin.

Para ilmuwan meyakini bahwa goa ini pernah berada di bawah laut karena di atas langit-langit Gua Batu Cermin ditemukan fosil penyu. Selain itu, Anda juga bisa menemukan fosil ikan, kerang, dan kura-kura.

5. Pantai Koka

Pantai Koka terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Flores. Untuk mencapai pantai ini, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 42 km dari Kota Maumere. Pantai Koka diapit oleh perbukitan hijau yang membuat suasana damai dan menenangkan.

Daya tarik pantai ini adalah pantai yang bersih dengan pasir putih dan gradasi air laut berwarna hijau tosca.