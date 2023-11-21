Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Hidden Gems di Flores NTT, Pesonanya bak Kepingan Surga

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:00 WIB
7 Hidden Gems di Flores NTT, Pesonanya bak Kepingan Surga
Pantai Koka di Flores, NTT. (Instagram @yogapraha)
A
A
A

PULAU Flores di Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam memukau dan ragam destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Destinasi ini masih terjaga keasriannya karena jarang terekspos.

Di sini, Anda akan menemukan spot wisata yang sepi pengunjung, sehingga cocok untuk refreshing. Tak hanya menawarkan keindahan alam, Flores juga menawarkan destinasi wisata arkeologi.

Dari Air terjun hingga Danau, berikut 7 hidden gems atau wisata tersembunyi di Flores, NTT yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Air Terjun Cunca Wulang

Air Terjun Cunca Wulang berada di Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Air terjun yang tersembunyi di tengah hutan tropis ini mengalir melewati tebing yang sempit. Air terjun ini memiliki air jernih dan sering dijuluki Green Canyon.

 BACA JUGA:

Akses menuju air terjun ini dapat ditempuh dengan naik kendaraan motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 km dari Kota Labuan Bajo.

2. Kampung Bena

Kampung Bena adalah desa adat yang terletak di Desa Tiwuriwu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Desa ini terkenal karena arsitektur tradisionalnya yang unik. Atap rumah terbuat dari ijuk, dan dinding terbuat dari kayu dan papan.

Selain itu, desa ini juga dijuluki sebagai kampung megalitikum. Di sini, terdapat batu besar berbentuk seperti meja lingkaran.

 BACA JUGA:

3. Gua Liang Bua

Bagi Anda Pecinta arkeologi, tempat wisata yang satu ini wajib dikunjungi. Gua Liang Bua merupakan salah satu situs arkeologi penting di dunia. Gua ini menjadi tempat penemuan fosil manusia purba berukuran kecil atau kerdil. Pada tahun 2003, para ilmuwan menemukan fosil Homo Floresiensis.

Gua yang memiliki panjang sekitar 50 m dengan lebar 40 m ini memiliki stalaktit dan stalakmit yang indah. Gua Liang Bua berlokasi di Desa Ruteng, Manggarai, Flores.

4. Goa Batu Cermin

Goa ini terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Goa ini memiliki luas 19 hektar dengan ketinggian 75 meter. Goa Batu Cermin juga memiliki stalaktit dan stalakmit yang indah.

 BACA JUGA:

Dinamakan Batu Cermin karena adanya sinar matahari yang masuk ke dalam sela-sela gua. Kemudian sinar matahari tersebut seakan memantul ke batu batu lainnya, sehingga tampak seperti cermin.

Para ilmuwan meyakini bahwa goa ini pernah berada di bawah laut karena di atas langit-langit Gua Batu Cermin ditemukan fosil penyu. Selain itu, Anda juga bisa menemukan fosil ikan, kerang, dan kura-kura.

5. Pantai Koka

Pantai Koka terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Flores. Untuk mencapai pantai ini, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 42 km dari Kota Maumere. Pantai Koka diapit oleh perbukitan hijau yang membuat suasana damai dan menenangkan.

Daya tarik pantai ini adalah pantai yang bersih dengan pasir putih dan gradasi air laut berwarna hijau tosca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement