5 Wisata Alam Ciamik di Papua, Nomor 1 Pernah Dikunjungi Capres Ganjar Pranowo

CALON Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, sedang melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungannya, Ganjar menyambangi salah satu spot wisata alam yang telah mendunia, yakni Raja Ampat.

Diketahui, Ganjar Pranowo berkunjung ke Papua sejak Senin, 21 November 2023. Ganjar akan berada di Papua selama 3 hari.

Menurut rencana, ia akan bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat dan relawan di Papua. Papua sendiri merupakan salah satu wilayah yang menyimpan berbagai kekayaan alam yang keindahannya mendunia.

Berikut Okezone rangkumkan 5 wisata alam dengan bentang alam paling indah memukau di bumi cenderawasih;

1. Raja Ampat

Ada banyak alasan kenapa Raja Ampat di Papua Barat Daya begitu menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan Indonesia Timur memang terkenal dengan surga dunianya.

Tak hanya keragaman suku dan budaya, wisata yang ada pun tak bisa dilewatkan begitu saja. Setiap tahunnya, kawasan wisata alam yang ada di kawasan tersebut tak pernah sepi peminat, salah satunya di Raja Ampat.

Sebagai salah satu destinasi wisata ikonik Indonesia timur, Raja Ampat bak magnet tersendiri bagi turis. Tak sedikit dari para traveler mencantumkan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya sebagai destinasi yang diimpikan.

Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies laut di dunia. Surga bawah laut bukan sekadar julukan untuk Raja Ampat.

2. Lembah Baliem

Pegunungan Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. di pegunungan ini, terdapat juga Lembah Baliem, yang berjarak 27 km dari Kota Wamena, Papua.

Di lembah yang luasnya mencapai 1.600 km2 tersebut, masih ada 3 suku utama yang menempati, yaitu Suku Dani, Yali, dan Lani.

(Foto: Instagram/@lord_of_valor)

Lebih dari sekadar wisata alam saja, di Lembah Baliem ini pengunjung dapat menyaksikan langsung pertunjukan unik berupa tari tradisional serta atraksi perang.

3. Danau Habema

Danau ini terletak di Kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Lokasinya berada pada ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl), danau ini merupakan salah satu danau yang paling di Indonesia. Ini membuatnya biasa juga disebut sebagai Danau di Atas Awan.

Lokasi Danau Habema terletak sejauh 48 kilometer dari Kota Wamena, akses menuju danau ini pun tidak mudah. Jalan yang berbukit-bukit setidaknya memakan waktu hampir 3 jam dengan kendaraan roda 4 khusus.