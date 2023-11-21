Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Mitos Suku Carang Lembayung, Sakti Mandraguna Bisa Berubah Wujud Jadi Macan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:21 WIB
Menguak Mitos Suku Carang Lembayung, Sakti Mandraguna Bisa Berubah Wujud Jadi Macan
Ilustrasi macan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SUKU Carang Lembayung dipercaya hidup di Purbalingga Utara, Jawa Tengah. Keberadaan suku tersebut sebenarnya masih menuai perdebatan karena belum ada dokumentasi dan bukti yang kuat.

Kendati demikian, masyarakat Purbalingga khususnya yang tinggal di perbukitan seperti Desa Tundagan, Desa Sirau, Desa Panusupan, dan lain-lain masih cukup mempercayai eksistensi suku Carang Lembayung atau dengan nama lain suku Pejajaran atau Pijajaran.

Menurut cerita rakyat, orang-orang suku Carang Lembayung memiliki fisik yang unik seperti tidak memiliki tumit sehingga jalannya jinjit dan tidak memiliki lengkungan di atas bibir.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu saja, suku yang juga disebut sebagai ‘Wong Alas’ ini juga dipercaya memiliki ilmu gaib dan kesaktian sehingga konon bisa mengutuk seisi desa dan meneror kehidupan di dalamnya jika ada warga yang berani mengusik Suku Carang Lembayung.

Halaman:
1 2 3
      
