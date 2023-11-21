Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Pemancing Temukan Diduga Sisik Ular Raksasa, Panjangnya Puluhan Meter Bikin Merinding!

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:00 WIB
Heboh Pemancing Temukan Diduga Sisik Ular Raksasa, Panjangnya Puluhan Meter Bikin Merinding!
Pemancing temukan diduga sisik ular raksasa di dekat sungai daerah Naka, Thailand (Foto: TikTok/@userx4rvpevuys)
SEORANG pemancing menemukan benda mirip sisik ular raksasa di dekat sungai daerah Naka, Thailand. Momen itu direkam lewat video amatir berdurasi 15 detik dan diunggah ke platform TikTok oleh akun @userx4rvpevuys. Videonya lantas viral dan memantik rasa penasaran warganet.

Dalam klip tersebut, si pemancing awalnya tidak sengaja menemukan benda mirip sisik ular raksasa itu menjuntai dari atas pohon. Kuat dugaan itu adalah kulit atau sisik ular berukuran sangat besar yang baru saja berganti kulit.

Saking panjangnya, benda mirip sisik ular berwarna putih itu menjuntai dari atas pohon sampai melewati rawa kering hingga semak belukar.

Orang di dalam video itupun nampak ngeri menyaksikan sisik ular yang panjangnya mencapai puluhan meter itu.

Viral Penemuan Diduga Sisik Ular Raksasa

(Foto: TikTok/@userx4rvpevuys)

Belum diketahui jenis ular apa yang berganti kulit di daerah itu. Kendati demikian, ada sebagian warganet yang menyangsikan jika benda itu adalah sisik ular.

Seekor ular memang memiliki kebiasaan berganti kulit. Hewan reptil ini berganti kulit untuk memungkinkan proses pertumbuhan lebih lanjut dan untuk menghilangkan parasit yang mungkin menempel pada kulit lamanya.

Saat ular tumbuh, kulitnya akan meregang. Tidak seperti kulit manusia, kulit ular tidak ikut tumbuh seiring dengan pertumbuhan hewan tersebut. Pada akhirnya, kulit ular mencapai titik di mana tidak pas lagi.

Ketika hal itu terjadi, mka lapisan kulit baru akan tumbuh di bawah lapisan kulit yang sekarang. Setelah selesai, kulit lama akan terkelupas, meninggalkan cangkang berbentuk ular beserta parasit yang mungkin menempel.

