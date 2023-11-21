Terpesona Keindahan Raja Ampat, Ganjar Pranowo Ingin Ciptakan SDM Unggul Pariwisata

CALON presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo kagum dengan keindahan gugusan pulau kars di Piaynemo, Desa Pam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Tempat yang sangat indah banget di Paynamo," kata Ganjar saat mengunjungi Piaynemo, Selasa (21/11/2023).

Ia lantas mengaku bahwa keindahan yang disajikan merupakan potensi luar biasa untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Papua Barat Daya. Hal itu, kata dia, juga harus ditopang dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Ini adalah salah satu potensi di tanah Papua dengan segala keindahan dan keramahannya. Maka kita perlu siapkan SDM unggul, kelola pariwisata dengan baik,” ucap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengaku mendapatkan aspirasi agar infrastruktur dapat terkoneksi. Sehingga menurutnya hal itu memudahkan orang datang.