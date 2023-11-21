Dibangun Masa Hindia Belanda, Berapa Panjang Terowongan Ijo?

TEROWONGAN Ijo di Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah masih aktif dilalui kereta api. Terletak di antara Stasiun Ijo dan Stasiun Gombong kilometer 425+120, Terowongan Ijo merupakan terowongan aktif terpanjang kelima di Jawa. Berapa panjangnya?

Mengutip dari heritage.kai.id, Selasa (21/11/2023), panjang Terowongan Ijo kini mencapai 580 meter.

Terowongan Ijo dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatssporwegen (SS) pada 1885-1885. Terowongan tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap dengan total jarak 184,8 Km.

BACA JUGA: