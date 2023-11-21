TEROWONGAN Ijo di Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah masih aktif dilalui kereta api. Terletak di antara Stasiun Ijo dan Stasiun Gombong kilometer 425+120, Terowongan Ijo merupakan terowongan aktif terpanjang kelima di Jawa. Berapa panjangnya?
Mengutip dari heritage.kai.id, Selasa (21/11/2023), panjang Terowongan Ijo kini mencapai 580 meter.
Terowongan Ijo dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatssporwegen (SS) pada 1885-1885. Terowongan tersebut merupakan bagian dari proyek pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap dengan total jarak 184,8 Km.
