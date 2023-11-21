Fokus Kembangkan SDM Desa Wisata, Kemenparekraf Beri Pendampingan Intensif dan Berkesinambungan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Memenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno fokus untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa wisata melalui Kampanye Sadar Wisata 5.0.

Pengembangan desa wisata menjadi inisiatif utama Kemenparekraf dalam memajukan pariwisata berbasis masyarakat melalui program Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0, yang secara khusus difokuskan pada pembangunan kesadaran dan pengembangan mentalitas serta karakter produktif masyarakat desa.

"Program ini didukung dengan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola serta mengembangkan potensi desa wisata," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin 20 Noveber 2023.

BACA JUGA:

Kampanye Sadar Wisata 5.0 ini telah berjalan dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, yang diawali dengan tahapan sosialisasi, dilanjutkan tahapan pelatihan, dan pendampingan. Saat ini, memasuki tahapan apresiasi yang rencananya akan dilaksanakan pada 24-26 November 2023 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf Florida Pardosi menjelaskan, KSW ini merupakan program untuk membangun pola pikir masyarakat agar menjadi pemeran aktif dalam menciptakan iklim kondusif kegiatan pariwisata di suatu daerah.