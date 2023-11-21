Traveler Ceritakan Perjalanan ke Curug Walet Bogor, Netizen Takjub dengan Keindahannya

BOGOR memiliki sederet hidden gem yang menarik dikunjungi. Salah satunya adalah Curug Walet Pamijahan di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pemandangannya asri dan menakjubkan.

Seorang traveler bernama Leonard Andrian membagikan pengalamannya mengunjungi Curug Walet. Dalam video yang diunggah di TikTok @matatipis, dia mengaku baru pertama kali ke Curug Walet dan takjub dengan keindahannya.

"Bismillah saya nekat sendiri katanya ini angker, wah..wah gila, kacau ini, parah," ujar pria dalam video itu.

BACA JUGA:

Pria tersebut menunjukkan keindahan Curug Walet dari bawah. Curug tersebut diapit oleh tebing yang sangat tinggi. Terdapat juga banyak bebatuan besar di tengah aliran sungai yang deras.