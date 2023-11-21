Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Padang Savana Gunung Bromo Makin Hijau dan Indah Usai Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:00 WIB
Padang Savana Gunung Bromo Makin Hijau dan Indah Usai Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya
Padang Savana Gunung Bromo makin menghijau. (X @risesknight121)
A
A
A

PADANG savana di Gunung Bromo, Jawa Timur kini makin hijau dan indah setelah terbakar hebat, pada September 2023. Kondisi rumput yang sempat mati gosong kini sudah tumbuh lagi dengan subur. Pertumbuhannya sangat cepat. Apa sebabnya?

Kondisi terkini Padang Savana Gunung Bromo dilaporkan oleh pemilik akun X Ruang Lifehack @risesknight121 melalui sebuah video pendek.

Dipantau oleh MNC Portal Indonesia, Selasa (21/11/2023) ini dalam video pendek tersebut terlihat padang savana yang dulunya menghitam dan abu-abu karena terbakar hebat pada September 2023 lalu itu kini berubah total. Setiap titik yang ada di padang savana tersebut kini benar-benar menghijau.

Bahkan warna hijau yang muncul terlihat lebih segar dibanding biasanya. Mengantisipasi keheranan tersebut, Ruang Lifehack justru langsung memberikan jawaban mengapa padang savana Gunung Bromo kini jauh terlihat lebih indah setelah terbakar.

      
