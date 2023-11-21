Sandiaga Minta Tingkatkan Daya Tarik Desa Wisata agar Kunjungan Wisatawan Meningkat

PERHIMPUNAN Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) diharapkan turut mengembangkan potensi pariwisata di desa-desa wisata yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik sehingga mendongkrak kunjungan wisatawan.

"Desa-desa wisata memiliki kekuatan tersendiri yang berbasis masyarakat dan adat istiadat, karena kita sudah mendapat pengakuan dunia. Jadi desa-desa wisata ini akan menjadi daya tarik unggulan dari pariwisata, bukan hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia," kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Hal itu disampaikan Sandiaga dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PUTRI Bali di Kantor Bupati Badung, Kamis 16 November 2023.

BACA JUGA:

Beberapa desa wisata di Indonesia memang dapat penghargaan dunia. Teranyar adalah Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali yang terpilih dalam 54 UNWTO Best Tourism Villages 2023 atau desa terbaik dunia.

Di Kabupaten Badung juga ada Desa Kutuh, Kuata Selatan yang merupakan salah satu desa wisata termaju di Bali. Daya tarik utamanya adalah Pantai Pandawa ditambah rutin menggelar sejumlah atraksi wisata. Desa Kutuh mampu menghasilkan pendapatan Rp50 miliar per tahun dari sektor pariwisatanya.