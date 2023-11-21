Kenapa Dinamakan Bedugul Bali?

BEDUGUL merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Pulau Bali. Daerah yang memiliki ketinggian 1.200 mdpl ini terletak di Kabupaten Tabanan, sekitar 55 km arah utara Denpasar atau sekitar 20 km selatan Singaraja.

Melansir laman Bali Tours Club, Asal nama Bedugul memiliki dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa nama tersebut berasal dari gabungan kata ‘Bedug’ dan ‘kul-kul’.

Bedug adalah alat musik khas Muslim, sedangkan kul-kul merupakan kentongan yang digunakan sebagai alat komunikasi tradisional Bali. Dari gabungan kedua kata tersebut, kemudian muncul penamaan Bedugul.

