Misteri Suku Dogon, Manusia Primitif Penghuni Gurun Sahara yang Ahli Astronomi

MISTERI Dogon, suku primitif di Afrika cukup menarik untuk dikulik. Sebab, kehidupan mereka jauh dari kata modernitas, namun demikian pengetahuan astronominya justru sangat maju.

Suku Dogon merupakan suku yang mendiami wilayah Mali, Afrika Barat dan membangun rumah mereka di tebing setinggi 1.500 kaki. Mereka memanfaatkan kawasan tersebut sebagai perlindungan alami.

Melansir Gaia, misteri Suku Dogon terungkap setelah para antropolog Prancis menemukan pengetahuan astronomi mereka yang sangat maju pada tahun 1930-an. Salah satu pengetahuan yang mengejutkan adalah tentang sistem bintang Sirius.

(Foto: Instagram/@virginiemouzat)

Suku Dogon mengetahui keberadaan Sirius B, sebuah bintang putih kerdil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Penemuan Sirius B baru ditemukan pada tahun 1928 oleh observatorium Angkatan Laut Amerika Serikat.

Namun, Suku Dogon telah mengetahui keberadaan bintang tersebut dan periode orbitnya sejak lama.

Beberapa peneliti menemukan kemungkinan adanya hubungan antara Suku Dogon dengan peradaban Mesir kuno. Pasalnya, masyarakat Mesir kuno juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bintang Sirius.

Hal ini juga diperkuat dengan bahasa yang digunakan suku Dogon untuk menggambarkan bintang Sirius. Banyak dari kata tersebut berasal dari bahasa Mesir kuno yang tidak lagi digunakan.