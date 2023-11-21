Dulunya Tempat Buang Mayat, Ternyata Ini Alasan Kenapa Disebut Alas Roban

KENAPA disebut Alas Roban? Alas Roban merupakan sebutan untuk tanjakan di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang menghubungkan Batang dengan Semarang.

Wilayah Alas Roban terkenal angker bagi masyarakat. Pasalnya, jalanan di wilayah ini cukup curam dengan pepohonan tinggi yang tumbuh di sekelilingnya. Terdapat sejarah melatarbelakangi berdirinya Alas Roban.

Menghimpun berbagai sumber, Alas Roban berasal dari kata 'alas' yang artinya hutan dan rob yang berarti 'air naik'. Julukan tersebut dicetuskan oleh masyarakat pesisiran merujuk pada Kampung Roban yang terletak di Kecamatan Subah, daerah pantai Laut Jawa.

Kampung Roban terkenal dengan hawa mistisnya. Dahulu banyak masyarakat Roban yang memiliki ilmu tinggi sehingga dapat berubah menjadi siluman buaya. Begitu juga dengan salah satu wilayah Kabupaten Batang yaitu Alas Roban.

Alas Roban memiliki peran penting pada masa pemerintahan Sultan Agung, era Mataram Islam tahun 1620-an. Sultan Agung membangun pos-pos logistik di beberapa wilayah Jawa untuk mendukung ketersediaan logistik dalam penyerangan terhadap VOC di Batavia.

Alas Roban menjadi salah satu lokasi pos logistik Sultan Agung. Diutuslah Ki Bahurekso untuk membuka lahan di Alas Roban. Pada saat proses pembukaan, Ki Bahurekso mengalami kendala karena terdapat kayu besar yang melintang di sungai.

Ki Bahurekso akhirnya melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon untuk mengangkat kayu tersebut. Ritual itu disebut 'Ngembat Watang' yang kemudian menjadi asal-usul nama 'Batang' untuk daerah tersebut.