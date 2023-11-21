Asyiknya Ganjar Pranowo Kulineran di Bumi Cenderawasih, Yuk Intip 7 Kuliner Unik Khas Papua

CALON Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membuat gebrakan dengan turut serta dalam tradisi Barapen dan menyantap makanan khas Papua selama kunjungannya ke Kampung Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Senin, 20 November 2023.

Kehadirannya disambut meriah tokoh masyarakat dan turut disaksikan masyarakat setempat hingga wisatawan asing yang tengah menikmati liburan di daerah tersebut.

Ganjar disambut dengan penuh kehormatan. Tokoh adat memasangkan mahkota dan melibatkan Ganjar dalam tradisi menginjakkan kaki di atas piring (mansor randak), tanda sambutan pertama kali bagi seseorang yang menginjakkan kaki di Raja Ampat.

Kepala Kampung Saukabu, Ariel Fakdawer menyatakan kebanggaannya atas kunjungan Ganjar. Ia melihatnya sebagai bentuk kepedulian tokoh nasional terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Raja Ampat.

“Luar biasa sangat bangga. Inilah salah satu Capres yang sangat peduli masyarakat Papua, terutama Raja Ampat," kata Ariel di Kampung Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Raja Ampat, Papua Barat Daya Senin kemarin.

(Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)

Setelah sambutan mansor radak, Ganjar ikut menikmati tarian khas Papua yang dibawakan oleh anak-anak muda setempat. Ia juga turut serta dalam tradisi Barapen, pesta bakar batu yang melibatkan pengolahan makanan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, dan daging.

Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur warga atas berkah alam yang melimpah dan sering dilakukan dalam beberapa ritual, termasuk acara pernikahan dan penyambutan tamu penting.

Tentunya setelah acara Barepan Ganjar juga turur ikut serta menyantap beragam makanan khas Papua yang dimasak dalam ritual tersebut.

Papua, sebagai salah satu kawasan Indonesia Timur, memang terkenal denga sajian kulinernya yang unik. Berikut Okezone rangkumkan 5 makanan unik khas Papua yang perlu Anda coba;

(Foto: bangunpapua.com)

1. Papeda

Namanya mungkin sudah akrab di telinga. Ya, Papeda merupakan bubur sagu putih yang khas dan populer di Papua.

Biasanya disantap bersama ikan kuah, sayur daun singkong, bunga pepaya, dan ubi jalar. Paling cocok dinikmati bersama keluarga dan kolega sambil bersantai ria di Danau Sentani.

2. Anunu Senebre

Lauk pauk khas Papua satu ini berbahan dasar ikan teri dan daun talas. Pengolahannya dengan cara dikukus dan dicampur dengan parutan kelapa.