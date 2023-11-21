7 Tempat Makan Nasi Pecel Enak di Jogja, Pokoke Bikin Ketagihan Lur!

YOGYAKARTA adalah kota yang masih memertahankan kebudayaan tradisional dan kekentalan unsur Jawa, seperti batik, alat musik tradisional, dan kerajinan tangan yang menjadi ciri khasnya.

Kota Pelajar ini juga menawarkan beragam destinasi wisata ikonik memukau, serta menjadi tujuan kuliner yang banyak diburu pengunjung. Selain gudeg, Jogja juga memiliki kuliner nasi pecel yang legendaris dan lezat.

Pecel sebagai salah satu makanan tradisional yang populer di Yogyakarta dan terdapat beragam tempat makan pecel yang menawarkan rasa yang enak dan gurih dengan harga terjangkau.

Berikut tujuh tempat makan nasi pecel enak di Jogja, yang telah dilansir dari sumber.

1. Nasi Pecel Yu Sri

Terletak di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 9 No. 8, Kamdanen, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, warung nasi pecel ini menawarkan hidangan yang lezat dengan harga terjangkau. Bumbu pecelnya memiliki rasa gurih, pedas, dan manis. Buka pukul 08.00 - 21.00 WIB.

(Foto: dok.pribadi/Ana Sulistiana)

Harga seporsi pecel di sini sekitar Rp8.000, dan sudah termasuk nasi, kangkung, cabai, kerupuk, kacang panjang, dan bumbu pecel. Anda juga bisa menambahkan berbagai jenis lauk lain sesuai selera.

2. Warung SGPC Bu Wiryo

Warung pecel ini salah satu yang legendaris dan telah berdiri sejak tahun 1950-an. Lokasinya terletak di Jalan Agro CT VII Klebengan, Selokan Nataram.

Hidangan nasi pecel di sini disajikan dengan nasi, sayuran, tempe, lauk, dan bumbu kacang yang memiliki tekstur lebih cair. Buka pada pukul 07.00 - 20.00 WIB.

3. Nasi Pecel Wader Pak Bejo

Berbeda dengan nasi pecel pada umumnya, nasi pecel Pak Bejo ini menyajikan ikan wader goreng dengan sambal goreng dan terasi, sebagai lauk pelengkapnya.

(Foto: dok. pribadi/Ispandiyo Ajinugroho)

Tersedia juga menu lainnya seperti kupat tahu, soto, es campur, dan lainnya yang dibanderol berkisar Rp6.000 – Rp20.000. Berlokasi di Jalan Wiyoro Kidul, Wirono, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Buka pada pukul 06.30 – 16.00 WIB.

4. Pecel Bu Ramelan

Menyajikan nasi pecel khas Magetan, warung ini berdiri sejak tahun 1983 dan terletak di Jalan Laksda Adisucipto No. 6A, Ambarukmo, Caturtunggal, Sleman. Buka pada pukul 07.00 - 14.00 WIB.

Harga seporsi pecel di sini sekitar Rp6.000, dengan kombinasi bumbu pecel yang manis serta beragam sayur dan lauk. Selain itu, Anda juga dapat mencoba menu lainnya seperti nasi soto yang gurih dan lezat.