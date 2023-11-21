Tips Masak Beras Merah agar Pulen dan Terasa Nikmat

NASI merah seringkali menjadi pilihan masyarakat untuk menghindari diabetes dan menjalani hidup sehat, namun nasi merah seringkali terasa kering dan tidak selembut nasi putih. Mengingat nilai gizi beras merah yang baik, maka kita juga perlu mengetahui cara memasak nasi agar tetap empuk, gurih dan nutrisinya tidak hilang saat dimasak.

Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB), petani giat dan peneliti Prof. Dr. Pergi. Berdasarkan informasi dari Dailymeal Rice, Ali Zum Mashar membagikan tips memasak nasi merah seperti dilansir dari keterangan tertulisnya.

Cucia beras

Beras merah boleh dicuci atau tidak terlebih dahulu. Namun jika Anda khawatir berasnya kotor, Anda bisa melakukan proses pencucian.

Pada umumnya beras merah sebaiknya direndam sekitar 2-4 jam sebelum dimasak agar lebih mudah mekar dan teksturnya tidak keras atau kering.

Tapi, Prof. Ali mengatakan, jika menggunakan beras berkualitas tinggi, beberapa varietas beras merah tidak perlu melalui proses perendaman. "Sekali cuci saja sudah cukup," kata Prof Ali.

Jumlah yang tepat

Jika ingin tekstur beras merahnya kenyal, memasak 1 cangkir beras merah (200 gram) membutuhkan 2 1/2 gelas (400-500 ml) air agar tekstur beras merahnya lembut dan mengembang dan lebih pulen

Rasio yang ideal adalah sekitar 1:2. Sedangkan jika ingin teksturnya lebih seragam, Anda bisa menambahkan air dengan perbandingan 1:4.