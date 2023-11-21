Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Krispy Saus Mayo, Simpel dan Praktis

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:05 WIB
Resep Ayam Krispy Saus Mayo, Simpel dan Praktis
Ayam krispy saus mayo. (Foto: Instagram)
AYAM krispy saus mayo bisa jadi laternatif bagi kamu yang ingin membuat hindangan makan malam spesial. Tentunya, menu ini dibuat pun cukup simpel, anti ribet.

Ayam pun merupakan makanan berprotein yang cukup digemari. Tak heran banyak yang mencari olahan ayam yang bisa menggugah selera.

Nah, buat kamu yang ingin mencoba ayam krispy saus mayo, cobain deh resep berikut ini dikutip dari Instagram @wadah_kuliner_nusantara, Selasa (21/11/2023).

Bahan:

300 gr paha ayam fillet

2 butir putih telur, kocok

Bumbu marinasi:

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada bubuk

Bahan pelapis:

100 gr tepung serbaguna

50 gr tepung maizena (aduk rata)

