Tak Melulu Kuta dan Legian, Sudah Pernah Kunjungi Tempat-tempat Ini Saat Liburan di Bali?

Jakarta- Bali, pulau dewata yang terkenal di seluruh dunia, tidak pernah berhenti mempesona para wisatawan dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Selain itu, Bali juga terus berevolusi dengan menambahkan berbagai destinasi wisata baru. Sejumlah tempat wisata baru telah dibuka, memberikan lebih banyak alasan untuk mengunjungi pulau ini.

Berikut adalah beberapa destinasi terbaru yang wajib Anda kunjungi di Bali.

1. Bali Starling Park

Bali Starling Park, yang terletak di kawasan Barat Bali, didedikasikan untuk konservasi Jalak Bali, burung endemik yang terancam punah. Tempat ini tidak hanya sebagai taman burung tetapi juga sebagai pusat edukasi konservasi bagi pengunjung.

2. Trans Studio Bali