HOME WOMEN FASHION

4 Mix and Match Smart Casual Outfit, Bisa untuk Ngantor dan Hangout Sekaligus

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:53 WIB
4 Mix and Match Smart Casual Outfit, Bisa untuk Ngantor dan Hangout Sekaligus
Promo AladinMall.
A
A
A

SMART casual outfit dipilih karena bisa bikin penampilan semakin stunning. Cocok dipakai saat ke kampus, hangout, meeting, bertemu klien maupun kerja kantoran.

 

Smart casual, secara bahasa berarti gaya yang rapi, konvensional, namun cenderung tidak formal. Ada pula yang mendefinisikan sebagai cara berpakaian yang diterapkan saat ke acara atau kerja yang tidak terlalu resmi, namun juga tidak terlalu santai.

 

Singkatnya, smart casual adalah perpaduan antara gaya santai dan formal tanpa mengesampingkan nilai estetika dan keindahan dalam berbusana.

 

Berikut ini inspirasi smart casual outfit yang bisa Anda jadikan sebagai referensi dalam berpenampilan.

 

Inspirasi Smart Casual Outfit 

 

1. Crinkle Crop Blouse

Crinkle crop blouse adalah atasan yang terbuat dari bahan kain katun polyester kerut. Bahannya mudah untuk dirawat.  Atasan ini memakai potongan longgar dan panjang crop dengan saku.

 

2. Asymmetric Knit Top

Asymmetric knit top adalah atasan berbahan rajut yang nyaman. Dengan kain stretch dua arah, nuansa halus dan bebas gatal yang khas terlihat menawan. Padu padan lengan panjang dan kancing detail yang unik semakin memberi kesan smart.

 

3. Belt Wrap Blazer

Blazer merupakan outer paling stunning bagi perempuan yang ingin tampil smart. Kesan formal blazer bisa disamarkan dengan padu padan inner berupa t-shirt atau kemeja polos. Belt wrap blazer berbahan scuba premium akan membuat Anda nyaman saat mengenakannya.

 

4. Stretch Slit Pants

Ingin mendapatkan penampilan yang elegan? Stretch slit pants bisa jadi pilihan tepat. Celana dengan aksen two-way stretch ini cocok untuk penampilan yang easy going namun tetap modest dan rapi.

 

Dapatkan koleksi busana smart casual outfit keren dan modis dari Figure. Diskon 70% untuk pembelian di AladinMall. Nikmati pula fasilitas Gratis Ongkir dan promo belanja hemat lainnya dengan cara men-download aplikasi AladinMall di Play Store dan App Store.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
