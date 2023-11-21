Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Yogie Nandes Tampil Kece dengan Outfit Casual di Acara Table Tennis Okezone 2023

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |23:06 WIB
Yogie Nandes Tampil Kece dengan Outfit Casual di Acara Table Tennis Okezone 2023
Yogie Nandes tampil kece di Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Okezonze/Devi)
YOGIE Nandes merupakan penyanyi dangdut yang berasal dari Bukittinggi. Dia tampil menghibur di Table Tennis Okezone 2023 dengan membawakan 2 buah lagu.

Salah satu lagu yang dibawakan adalah lagu yang membuatnya viral yaitu "Lewat Semesta". Sebuah lagu yang awalnya dibawakan oleh Randy Pangalila. Lalu, Yogie menyanyikan kembali dengan gayanya sendiri hingga menarik banyak perhatian penggemarnya.

Pada penampilannya kali ini, Yogie pun terlihat kece dengan outfit yang dipakai. Yogie memilih memakai kaus polos putih yang dipadukan dengan jaket bomber dan celana cargo hitam. Tak lupa, melengkapi penampilannya, dia memakai sneakers putih.

Yogie Nandes

Dia pun memberikan tanggapannya atas acara Table Tennis Okezone 2023 ini.

"Seneng banget bisa hadir di acara Table Tennis Okezone 2023 ini. Walaupun aku bukan penggiat tenis meja dan ga bisa main juga. Tapi bisa melihat antusias pemain-pemainnya seneng gitu liatnya. Terus ngeliat support Okezone yang begitu besar untuk olahraga happy sih. Semoga selanjutnya ada cabang olahraga lain ya," ujat Yogie.

(Endang Oktaviyanti)

      
