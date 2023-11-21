OOTD Vianty Arvy di Table Tennis Okezone 2023, Menarik dengan Mini Skirt

VIANTY Arvy penyanyi dangdut cantik ini ikut memeriahkan acara Table Tennis Okezone 2023. Dia membawakan dua buah lagu sebagai semangat untuk para peserta.

Lagu pertama yang dibawakan adalah single terbarunya berjudul "Please Atuh" dan lagu kedua milik Reza Artamevia berjudul "Berharap Tak Berpisah".

Penampilan Vianty ini berkolaborasi dengan Dj Ana, sehingga menarik banyak perhatian peserta Table Tennis Okezone 2023 hingga ikut bergoyang di depan panggung.

Pada penampilan kali ini, bukan hanya suara yang menjadi pusat perhatian, juga penampilannya yang terlihat kece. Dia mengenakan set mini skirt dan blazer crop berwarna coklat yang terlihat casual. Ditambah kaus kaki selutut dan sneaker yang memberikan kesan sporty.

Vianty turut memberikan tanggapannya terhadap acara Table Tennis Okezone 2023 ini.

"Acara ini bener-bener bagus. Apalagi banyak muda mudi yang suka olahraga. Kalau acaranya diadakan setiap tahun bagus banget sih. Apalagi cabang olahraganya di perbanyak jadi ga cuma tenis meja aja," ujarnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)