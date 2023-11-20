Ini Harapan Anak Muda Jika Ganjar-Mahfud Terpilih Jadi Presiden

JELANG pemilihan presiden 2024, tentunya banyak orang memiliki harapan untuk pemimpin negara yang akan datang. Seperti halnya dengan salah satu konten kreator yang tergabung dalam Citayam Fashion Week, Abdul Sofi Allail.

Cowok yang akrab disapa Ale ini memiliki harapan untuk calon presiden mendatang, terutama kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Harapan aku untuk pak Ganjar dan pak Mahfud semoga 2024 jadi presiden dan wakil presiden. Semoga pak Ganjar bisa mewadahi kita generasi Z untuk mengembangkan kreativitas kita,” ujarnya kepada MNC Portal.

Ale sendiri memiliki planning ke depannya ketika Ganjar-Mahfud menang, yakni bisa membuat Jakarta khususnya seperti Harajuku di Jepang.

“Dulu Citayam Fashion Week sempat jadi sorotan bahkan di beberapa negara Asi. Kepikiran gimana caranyan punya seperti Harajuku di Jepang. Semoga dengan terpilihnya Ganjar-Mahfud nanti bisa mewadahi anak-anak yang suka mode dan fashion,” jelasnya.

Ale sendiri hadir di acara Citayam Fashion Reborn besutan Jurkam Muda Generasi Pemenang yang digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta. Menurutnya acara tersebut sangat keren. “Acara ini seru banget, kita bisa kreatif lagi untuk asah lagi skill modelingnya dan kita bisa sharing ilmu baru sambil nongkrong,” pungkasnya.

Kali ini Ale tampil kece dengan gaya emo. Dia memakai outfit all black, yang terdiri dari inner hitam dipadukan dengan jaket kulit, jeans dan high boots. Ale nampak kece saat pose di depan kamera.

(Martin Bagya Kertiyasa)