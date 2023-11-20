Kapan Waktu yang Tepat untuk Memasang Pohon Natal? Simak Penjelasannya

KAPAN waktu yang tepat untuk memasang pohon Natal? Hal ini perlu diketahui umat Nasrani.

Meskipun Natal adalah rutinitas perayaan keagamaan umat Nasrani sejak dahulu kala, tetap saja masih ada beberapa orang yang bingung soal waktu pemasangan pohon Natal yang tepat.

Pemasangan pohon Natal yang tepat ini dimaksudkan agar perayaan Natal menjadi lebih sempurna bagi yang merayakannya. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk memasang pohon Natal?

Berikut adalah penjelasan dikutip dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023).

Mengutip otoritas etiket tertinggi di Amerika Serikat, Judith Martin yang dijuluki Miss Manners, sebenarnya tidak ada penentuan secara spesifik kapan harus memasang pohon Natal. Namun ia mencatat secara ringkas bahwa sebaiknya pemasangan pohon Natal tidak dilakukan sebelum Thanksgiving.

Pendapat selanjutnya, berdasarkan tradisi zaman dahulu, 12 hari raya Natal dimulai pada hari H Natal dan berakhir pada tanggal 6 Januari, juga dikenal sebagai Hari Raya Epiphany.

Untuk itu, Asosiasi Penanam Pohon Natal Inggris menyarankan, meskipun telah membeli pohon Natal hidup mulai tanggal 1 Desember dan seterusnya adalah hal yang menyenangkan, sebaiknya pohon Natal di pasangan di tengah musim perayaan, sekitar minggu ketiga masa Adven, dan menunggu Malam Natal.