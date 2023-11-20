Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Diramalkan Banyak Uang di Akhir Tahun 2023

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |23:30 WIB
4 Zodiak Diramalkan Banyak Uang di Akhir Tahun 2023
Ramalan zodiak, (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

TAHUN 2023 tidak terasa akan segera berakhir, sekaligus menjadi momentum banyak orang penasaran dengan nasib seputar keuangannya.

Apakah masih ada waktu untuk bisa banyak uang ataukah tidak, mungkin Anda termasuk yang bertanya-tanya akan hal ini? Well, dari kacamata astrologi ada beberapa tanda zodiak yang diramalkan akan dihujani dengan kekayaan materi yang tak terduga.

Dilansir dari KnowInsiders, Senin (20/11/2023) ahli astrologi menyebutkan ada n empat tanda zodiak yang paling mungkin menerima energi positif dan kuat dari alam semesta astrologi dan mencapai kesuksesan finansial besar di akhir tahun 2023. Berikut paparan singkat empat zodiak yang diramalkan banyak uang di akhir tahun 2023.

1. Virgo: Di penghujung tahun 2023, kekayaan finansial para Virgo begitu bagus sehingga membuat iri banyak orang. Menghasilkan uang akan lebih mudah bagi orang-orang Virgo yang tengah dapat energi baik.

Akhir tahun ini, justru keuntungan dari proyek kerja sehari-hari meningkat, begitu pula gaji dan tunjangan. Selain pekerjaan rutin, beberapa Virgo bisa menghasilkan uang dari hobi dan keterampilan profesionalnya.

2. Libra: Menurut ramalan bintang Libra 2023, pada akhir tahun, keinginan para Libra untuk menghasilkan uang akan meningkat, begitu pula penghasilannya. Energi para Libra begitu meningkat di bulan ini. Kehadiran bintang keberuntungan akan memberi banyak peluang baru yang menguntungkan terkait uang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement