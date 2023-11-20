Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Monyet sampai Babi

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:30 WIB
Ramalan Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Monyet sampai Babi
Ramalan shio soal bisnis, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
SETIAP shio disebutkan punya beberapa sektor bisnis masing-masing yang sesuai dengan ciri-cirinya sendiri. Pasalnya, jika shio dan sektor bisnis ini saling cocok satu sama lain, disebutkan bisa membantu sang pemilik shio untuk memperoleh keuntungan besar dan kesuksesan tak terduga dengan sangat cepat.

Jadi penasaran kan? Mewarta KnowInsiders, Senin (20/11/2023) akan dipaparkan singkat sektor atau bidang bisnis yang paling cocok untuk empat pemilik shio berikut yakni Monyet, Ayam, Anjing sampai shio Babi.

1. Shio Monyet: Siapa sangka ternyata pemilik shio ini diramalkan akan untung besar, cocok dalam berbisnis seputar game, yang jadi hobi dari banyak orang bershio Monyet.  Dilahirkan dengan kepribadian, suka unggul, melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain. Bisnis ini selain memuaskan hasratnya, tapi jkuga bisa menghasilkan banyak uang.

2. Shio Ayam: Orang dengan shio ini adalah individu yang berbakat, rajin, dan berhati-hati. Punya tangan yang skilfull, makanya yang sering bereksperimen dengan membuat barang unik sendiri, seperti gantungan kunci, syal, boneka, minyak esensial, dan lipstik alami. Jika para pemilik shio ini berani berbisnis menjual barang-barang buatan tangan ini, banyak orang yang berminat untuk membeli.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
