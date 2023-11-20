Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas yang Diisukan Beri Gelang Dior untuk Fuji

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |18:30 WIB
5 Potret Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas yang Diisukan Beri Gelang Dior untuk Fuji
Potret Asnawi Mangkualam, (Foto: Instagram @asnawi_bhr)
A
A
A

NAMA kapten timnas sepakbola Indonesia, Asnawi Mangkualam mendadak ramai belakangan ini. Bukan karena sepak terjangnya di dunia bola, tapi terkait kehidupan asmaranya.

Asnawi ramai disebut-sebut netizen di sosial media menghadiahkan gelang mewah, keluaran rumah mode Dior untuk artis muda, Fuji. Adik Fadly Faisal itu disorot karena diduga mengenakan gelang dari Asnawi.

Ketika Fuji tengah melakukan unboxing beberapa kado dari kerabat dekat dan keluarga. Banyak netizen yakin gelang yang dibanderol seharga sekira Rp8,5 juta itu merupakan kado ulang tahun dari Asnawi untuk Fuji.

Nah mungkin banyak yang belum terlalu familiar dengan sosok Asnawi Mangkualam, sang kapten timnas Indonesia tersebut? Dihimpun dari akun Instagram pribadi Asnawi, @asnawi_bhr, Senin (20/11/2023) berikut lima potret Asnawi yang diduga sedang dekat dengan Fuji.

1. Jadi model: Seperti banyak atlet sukses dan terkenal lainnya, di luar lapangan, Asnawi juga menerima tawaran sebagai model produk. Salah satu contohnya di potret kali ini, Asnawi sedang bergaya untuk menjadi model produk koper.

2. Serius latihan: Nah kalau ini adalah potret candid Asnawi yang sedang konsentrasi latihan, ketika dipanggil timnas untuk berlaga. Sebagai kapten, tentu Asnawi bertanggung jawab lebih besar memberikan permainan terbaik timnas dalam laga pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
