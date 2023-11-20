Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hangat dan Bahagia Perayaan Ulang Tahun Ibunda Hary Tanoesoedibjo

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |13:22 WIB
Potret Hangat dan Bahagia Perayaan Ulang Tahun Ibunda Hary Tanoesoedibjo
Perayaan ultah ibunda Hary Tanoesoedibjo, (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

KELUARGA besar Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo akhir pekan lalu baru saja berbahagia. Pasalnya, keluarga besar Hary Tanoesoedibjo diketahui baru saja usai merayakan hari ulang tahun ibunda tercinta pada Minggu (19/11/2023)

Ibunda tercinta Hary Tanoesoedibjo diketahui merayakan momen pertambahan usianya yang ke-88 tahun. Meski sudah berusia 88 tahun, beliau masih tampak begitu sehat dan bugar.

Potret momen keseruan dan hangatnya perayaan ulang tahun sang ibunda yang lengkap dihadiri oleh anak, menantu, cucu, cucu menantu hingga cicit ini, diunggah oleh Hary Tanoe lewat akun Instagram pribadinya.

(Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

“Merayakan ulang tahun Ibu saya tercinta ke 88 tahun,” tulis Hary sebagai keterangan foto, dikutip dari akun Instagram @hary.tanoesoedibjo

