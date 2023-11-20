Advertisement
HOME WOMEN LIFE

DJ Ana Livian Bagikan Tips Kebugaran, Lakukan Olahraga Ringan di Rumah

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:05 WIB
DJ Ana Livian Bagikan Tips Kebugaran, Lakukan Olahraga Ringan di Rumah
DJ Ana sering melakukan olahraga di rumah. (Foto: Okezone/Nida)
SEMARAK Table Tennis Okezone 2023 di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dimeriahkan oleh DJ Ana Livian. Dia membawakan dua lagu dengan musik koplo remix.

Menjadi seorang Disc Jockey tidak hanya dinilai dari musik yang dibawakan, juga interaksi dengan penonton. DJ Ana Livian sebagai seorang DJ yang sudah memiliki seorang anak, hidup penuh dengan tantangan yang unik.

Meskipun di atas panggung ddia menjadi penguasa panggung, tapi di rumah perannya sebagai seorang ibu membutuhkan perhatian khusus. Salah satu aspek penting dalam menjaga stamina di atas panggung yang penuh dinamika ini adalah menjaga stamina agar tetap bugar dan inilah di mana olahraga ringan di rumah memainkan peran kunci.

DJ Ana

“Semenjak punya anak, aku jarang olahraga di luar, sekarang olahraganya di rumah aja sambil mengurus anak aku,” ujar DJ Ana saat diwawancarai pada acara Table Tennis Okezone 2023, Sabtu (18/11/23).

Dia pun melakukan olahraga melalui tutorial seperti yang ada di media sosial seperti YouTube, tentunya dengan gerakan aman. Selain olahraga, DJ Ana juga menjaga asupan makanan agara tetap stamina.

(Endang Oktaviyanti)

      
