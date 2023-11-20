Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alfin Habib Mahir Main Tenis, Ngaku Senang dengan Table Tennis Okezone 2023

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:20 WIB
Alfin Habib Mahir Main Tenis, Ngaku Senang dengan Table Tennis Okezone 2023
Alfin Habib mahir main tenis. (Foto: Okezone/Nida)
A
A
A

ALFIN Habib seorang penyanyi dangdut yang juga memiliki hobi dalam berolahraga, khususnya tenis meja.

Keahlian Alfian dalam tenis meja tidak hanya hobi semata. Dia aktif mengikuti berbagai turnamen di tingkat lokal.

Dalam perjalanannya, Alfin tidak hanya menunjukkan kepiawaiannya dalam bernyanyi di atas panggung, tetapi juga kemampuannya dalam mengayuh raket tenis meja di atas meja hijau.

Alfin 

“Kebetulan saya memang hobi main tenis meja dan pernah mengikuti turnamen, senang sekali tadi berkesempatan bisa main bersama atlet tenis meja langsung,” jelas Alfin Habib diwawancarai pada acara Table Tennis Okezone 2023, Sabtu (18/11/2023).

Alfin membukti bahwa seorang penyanyi tidak hanya terpaku pada satu bakat saja. Keseimbangan antara musik dan tenis meja menjadi obat kepenatan dari rutinitas menjadi seorang penyanyi yang harus menghibur di atas stage.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924453/yogie-nandes-tampil-kece-dengan-outfit-casual-di-acara-table-tennis-okezone-2023-KG1nNoXHwV.jpg
Yogie Nandes Tampil Kece dengan Outfit Casual di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/612/2924454/rajin-olahraga-jadi-kunci-yogie-nandes-untuk-penampilan-memukau-Ymh2nn0xOr.jpg
Rajin Olahraga Jadi Kunci Yogie Nandes untuk Penampilan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924400/ootd-vianty-arvy-di-table-tennis-okezone-2023-menarik-dengan-mini-skirt-XWwJtWuOIm.jpg
OOTD Vianty Arvy di Table Tennis Okezone 2023, Menarik dengan Mini Skirt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/194/2923548/dj-ana-tampil-sporty-di-acara-table-tennis-okezone-2023-k3hdzep2l1.jpg
DJ Ana Livian Tampil Sporty di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923547/dj-ana-bagikan-tips-kebugaran-lakukan-olahraga-ringan-di-rumah-3u628GDQNN.jpg
DJ Ana Livian Bagikan Tips Kebugaran, Lakukan Olahraga Ringan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923486/alfin-habib-bicara-tentang-table-tennis-okezone-2023-dapat-memberikan-motivasi-d3xfBDsQFQ.jpg
Alfin Habib Bicara tentang Table Tennis Okezone 2023: Dapat Memberikan Motivasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement