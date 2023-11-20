Alfin Habib Mahir Main Tenis, Ngaku Senang dengan Table Tennis Okezone 2023

ALFIN Habib seorang penyanyi dangdut yang juga memiliki hobi dalam berolahraga, khususnya tenis meja.

Keahlian Alfian dalam tenis meja tidak hanya hobi semata. Dia aktif mengikuti berbagai turnamen di tingkat lokal.

Dalam perjalanannya, Alfin tidak hanya menunjukkan kepiawaiannya dalam bernyanyi di atas panggung, tetapi juga kemampuannya dalam mengayuh raket tenis meja di atas meja hijau.

“Kebetulan saya memang hobi main tenis meja dan pernah mengikuti turnamen, senang sekali tadi berkesempatan bisa main bersama atlet tenis meja langsung,” jelas Alfin Habib diwawancarai pada acara Table Tennis Okezone 2023, Sabtu (18/11/2023).

Alfin membukti bahwa seorang penyanyi tidak hanya terpaku pada satu bakat saja. Keseimbangan antara musik dan tenis meja menjadi obat kepenatan dari rutinitas menjadi seorang penyanyi yang harus menghibur di atas stage.

(Endang Oktaviyanti)