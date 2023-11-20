Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alfin Habib Bicara tentang Table Tennis Okezone 2023: Dapat Memberikan Motivasi

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:36 WIB
Alfin Habib Bicara tentang Table Tennis Okezone 2023: Dapat Memberikan Motivasi
Alfin Habib hibur penonton Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Okezone/Devi)
A
A
A

ALFIN Habib ikut memeriahkan acara Table Tennis Okezone 2023. Alfin membawakan dua lagu.

Lagu pertama adalah single terbarunya berjudul "Permaisuri Hatiku", selanjutnya Alfin membawakan lagu "Kuch Kuch Hota Hai" dimeriahkan dengan para penonton yang ikut bernyanyi.

Sebelum penampilannya, Alfin Habib ikut serta dalam pertandingan Table Tennis Okezone 2023. Dalam wawancara dengan tim Okezone Alfin mengucapkan rasa terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti pertandingan

"Tadi pagi saya dikasih kesempatan main dengan para atlet tenis meja dan bapak menteri," ucap Alfin.

Alfin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924453/yogie-nandes-tampil-kece-dengan-outfit-casual-di-acara-table-tennis-okezone-2023-KG1nNoXHwV.jpg
Yogie Nandes Tampil Kece dengan Outfit Casual di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/612/2924454/rajin-olahraga-jadi-kunci-yogie-nandes-untuk-penampilan-memukau-Ymh2nn0xOr.jpg
Rajin Olahraga Jadi Kunci Yogie Nandes untuk Penampilan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/194/2924400/ootd-vianty-arvy-di-table-tennis-okezone-2023-menarik-dengan-mini-skirt-XWwJtWuOIm.jpg
OOTD Vianty Arvy di Table Tennis Okezone 2023, Menarik dengan Mini Skirt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/194/2923548/dj-ana-tampil-sporty-di-acara-table-tennis-okezone-2023-k3hdzep2l1.jpg
DJ Ana Livian Tampil Sporty di Acara Table Tennis Okezone 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923547/dj-ana-bagikan-tips-kebugaran-lakukan-olahraga-ringan-di-rumah-3u628GDQNN.jpg
DJ Ana Livian Bagikan Tips Kebugaran, Lakukan Olahraga Ringan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/612/2923487/alfin-habib-mahir-main-tenis-ngaku-senang-dengan-table-tennis-okezone-2023-dl5NOurA9x.jpg
Alfin Habib Mahir Main Tenis, Ngaku Senang dengan Table Tennis Okezone 2023
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement