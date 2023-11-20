Alfin Habib Bicara tentang Table Tennis Okezone 2023: Dapat Memberikan Motivasi

ALFIN Habib ikut memeriahkan acara Table Tennis Okezone 2023. Alfin membawakan dua lagu.

Lagu pertama adalah single terbarunya berjudul "Permaisuri Hatiku", selanjutnya Alfin membawakan lagu "Kuch Kuch Hota Hai" dimeriahkan dengan para penonton yang ikut bernyanyi.

Sebelum penampilannya, Alfin Habib ikut serta dalam pertandingan Table Tennis Okezone 2023. Dalam wawancara dengan tim Okezone Alfin mengucapkan rasa terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti pertandingan

"Tadi pagi saya dikasih kesempatan main dengan para atlet tenis meja dan bapak menteri," ucap Alfin.