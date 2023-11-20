Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kesal dengan Suami yang Main Handphone Terus, Emak-Emak Ini Bawa Anak dan Stager Pakai Satu Tangan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:07 WIB
Kesal dengan Suami yang Main Handphone Terus, Emak-Emak Ini Bawa Anak dan Stager Pakai Satu Tangan
Viral Emak-Emak. (Foto: TikTok)
A
A
A

ANGGAPAN yang menyebut bahwa perempuan adalah makhluk terkuat di bumi mungkin tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, perempuan memang kerap bisa menghandel beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Termasuk, dalam urusan rumah tangga.

Karena itu, tidak heran perempuan kini banyak diandalkan oleh para pria untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak hingga mengurus anak.

Namun, hal tersebut bukan berarti membuat perempuan tidak membutuhkan laki-laki untuk membantu mengurus pekerjaan rumah. Meski begitu, masih banyak laki-laki yang tidak peka dan justru cenderung abai untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Viral Emak-Emak

Seperti salah seorang laki-laki yang belakangan ini viral di media sosial TikTok karena justru asyik bermain game, saat sang istri tengah sibuk mengurus pekerjaan rumah.

Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah konten video yang diunggah langsung oleh sang istri yang diketahui bernama Selfiani melalui akun TikToknya, @selfianiagustin. Dalam video tersebut, Selfiani tampak begitu kesusahan mengurus urusan rumah tangga seperti mengangkat-angkat barang.

Bahkan, karena menganggap suaminya sudah tidak bisa diandalkan lagi, ia lantas sengaja mengangkat steger sambil menggendong anaknya yang masih balita. Steger atau yang dikenal juga sebagai Scaffolding, merupakan alat yang digunakan untuk menyangga ketika seseorang bekerja.

Ia juga tampak sengaja melewati sang suami yang masih tampak asyik dengan game di gadgetnya. Hal itu Selfiani lakukan agar sang suami peka bahwa dirinya sedang kesusahan dan butuh bantuan untuk mengurus urusan rumah tangga.

“Ketika nyuruh suami tapi bilangnya tunggu sebentar” tulis Selfiani, dalam keterangan unggahan videonya itu.

Topik Artikel :
Emak-emak viral Viral di Sosmed
