HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Perut Tidak Buncit Meskipun Banyak Konsumsi Makanan? Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |13:00 WIB
Mengapa Perut Tidak Buncit Meskipun Banyak Konsumsi Makanan? Ini Penjelasan Dokter
Perut buncit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEBERAPA orang mengonsumsi banyak makanan namun perutnya tidak buncit atau bloated. Padahal orang tersebut mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak melebihi kebanyak manusia normal pada umumnya.

Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan setiap orang memiliki definisi makan banyak yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya yang dihitung bukanlah porsi makannya, melainkan kalori yang masuk.

“Nah beberapa orang yang gampang banget naik berat badannya, berarti dia itu jumlah asupan kalori hariannya itu surplus. Alias lebih banyak daripada kebutuhan dalam sehari,” kata dr Nadia, dikutip dalam TikTok miliknya @nadialaydrus, Senin (20/11/2023).

perut buncit

Selain itu hal yang mungkin dapat mempengaruhi jumlah makanan itu sedikit namun kalorinya tinggi berasal dari minyak, gula, ataupun santan. Sedangkan pada sebagian orang lainnya secara visual kemungkinan makanan yang lebih banyak tersebut jumlah kalori yang terkandung justru lebih rendah.

Lantas bagaimana tipsnya supaya bisa menjalani diet yang sehat?

Menurut dr Nadia kunci utama yang diperlukan adalah kesabaran dan konsisten. Mulai dari menjalani olahraga, pola makan, dan pola tidur semua itu harus dilakukan dengan rutin dan sabar.

“Jadi yang namanya diet kalian itu nomor satu harus sabar. Karena ini tuh adalah program jangka panjang, jadi harus konsisten,” katanya.

