6 Jus Buah yang Lezat dan Ampuh Menurunkan Kolesterol

PUNYA kolesterol tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Apalagi kolesterol tinggi bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah yang berakibat penyakit serangan jantung dan stroke.

Oleh karena itu jika kolesterol tinggi sebaiknya segera diturunkan. Lalu minuman apa saja yang bisa menurunkan kolesterol tinggi dikutip dari Medical News Today,

1. Jus Beri

Banyak buah beri yang kaya akan antioksidan dan serat, keduanya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

Secara khusus, antosianin, agen antioksidan kuat dalam buah beri, dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol.

2. Jus Lemon

Minuman menyegarkan yang satu ini tak hanya bagus menurunkan berat badan, tapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air lemon tinggi kandungan antioksidan dan pektin, yaitu serat larut yang menyehatkan jantung.

Sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat konsumsi kulit lemon. Terdapat kandungan d-limonene yang terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida.

3. Jus Kedelai

Kedelai rendah lemak jenuh. Mengganti krim atau produk susu tinggi lemak dengan susu kedelai atau krimer dapat membantu mengurangi atau mengelola kadar kolesterol.

Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan konsumsi 25 gram (g) per hari protein kedelai sebagai bagian dari diet rendah lemak jenuh dan kolesterol untuk membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, lebih baik mengonsumsi kedelai dalam bentuk utuh dan olahan minimal dengan sedikit atau tanpa tambahan gula, garam, dan lemak.

4. Jus Jeruk

Jus jeruk mengandung sejumlah besar flavonoid, terutama hesperidin. Senyawa flavonoid dapat membantu menurunkan kadar serum kolesterol jahat.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dipublikasikan di National Library of Medicine pada 2013 bahwa konsumen jus jeruk jangka panjang memiliki kadar kolesterol total, kolesterol jahat, rasio apo B dan LDL atau HDL yang lebih rendah dan peningkatan folat dan vitamin C dalam makanan mereka.