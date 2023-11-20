Mengenal Demensia, Penyakit yang Diidap Mendiang Mantan Ibu Negara AS Rosalynn Carter

MANTAN Ibu Negara AS, Rosalynn Carter, meninggal dunia pada Minggu 19 November 2023. Dia tutup usia pada usia 96 tahun dan mengembuskan napas terakhir di rumahnya yang berada di Georgia, AS.

Kabar meninggalnya Rosalynn diumumkan oleh Carter Center, sebuah organisasi nirlaba yang dia dirikan bersama suaminya, mantan Presiden AS Jimmy Carter.

“Mantan Ibu Negara Rosalynn Carter, seorang pejuang kesehatan mental, pengasuhan, dan hak-hak perempuan, meninggal dunia pada Minggu, 19 November, pukul 14.10 di rumahnya di Plains, Georgia, pada usia 96 tahun, didampingi keluarga di sisinya," tulis pernyataan Carter Center.

Keluarga Carter mengumumkan awal tahun ini bahwa Rosalynn mengidap demensia. Dia mulai memperoleh perawatan berstandar rumah sakit di rumahnya pada Jumat 17 November 2023. Suaminya juga menerima perawatan berstandar rumah sakit di kediaman mereka di Plains, Georgia.

Dilansir dari laman WHO, Selasa (21/11/2023) demensia merupakan sebutan untuk beberapa penyakit yang mempengaruhi daya ingat, berpikir, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Penyakit ini terutama menyerang orang lanjut usia, namun tidak semua orang akan mengalaminya seiring bertambahnya usia.

Demensia adalah suatu sindrom yang dapat disebabkan oleh sejumlah penyakit yang seiring waktu menghancurkan sel-sel saraf dan merusak otak. Biasanya juga menyebabkan penurunan fungsi kognitif (yaitu kemampuan memproses pikiran), melebihi apa yang diharapkan dari konsekuensi biologis yang biasa dan penuaan.

Meskipun kesadaran tidak terpengaruh, gangguan fungsi kognitif biasanya disertai, dan kadang-kadang didahului, oleh perubahan suasana hati, kendali emosi, perilaku, atau motivasi.

Demensia mempunyai dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, tidak hanya bagi penderita demensia, namun juga bagi orang yang merawatnya, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Seringkali terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang demensia, yang mengakibatkan stigmatisasi dan hambatan dalam diagnosis dan perawatan.