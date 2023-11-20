Pentingnya Simposium Kardiologi untuk Tingkatkan Perawatan Penyakit Jantung

SIMPOSIUM kardiologi dan bedah kardiovaskular yang digelar sejumlah rumah sakit antara lain Siloam Hospitals Grup, Medical University of Silesia, National Heart Center Singapore, Sarawak General Hospital Heart Centre, Chosun University Hospital, Central Chest Institute of Thailand, Lampang Hospital, dan National University of Singapore.

Dokter Dicky Alighery SpBTKV, selaku ketua dari simposium kardiologi dan bedah kardiovaskular menjelaskan, ia senang simposium kardiologi ini diikuti oleh seluruh tenaga medis. "Tujuannya agar dapat meningkatkan perawatan penyakit jantung di Indonesia dengan lebih baik," ujarnya.

Menurut dr Dicky, perawatan kesehatan seputar kardiovaskular semakin berkembang secara global, termasuk Indonesia. Beberapa diantaranya adalah prosedur cryoablation untuk aritmea, pemasangan Left Ventricular Assist Device (LVAD) untuk gagal jantung, serta minimal invasive surgery untuk tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) atau katerisasi jantung dan pembuluh darah.

Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, stroke, jantung koroner, dan gagal jantung terdeteksi sebanyak 15 dari 1.000 penduduk, atau sekitar 4.2 juta penduduk yang menderita penyakit kardiovaskular.

Simposium ilmiah ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta termasuk dokter spesialis, perawat dan tenaga medis pendukung, serta masyarakat umum.