WHO Ungkap Kesepian Jadi Ancaman Global, Kemenkes: Silakan Curhat Online

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa kesepian menjadi ancaman kesehatan global yang berpotensi mendesak. Hal itu dibuktikan dengan beberapa penyataan ahli yang menyebut bahwa efek kematiannya bisa setara dengan merokok sebanyak 15 batang sehari.

Menyikapi masalah itu, maka Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ngabila Salama mengatakan, sehat tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga dapat berbentuk mental.

Atas permasalahan tersebut maka menurutnya dengan mengajak warga untuk melakukan pola hidup sehat setiap hari perlu dilakukan.

“Mengajak warga melakukan pola hidup sehat CERDIK CERIA setiap hari dan mendekatkan atau mempermudah akses deteksi dini atau konseling kesehatan jiwa ke masyarakat perlu dilakukan,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

Oleh karena itu, seperti di Jakarta misalnya, program curhat online dengan psikolog klinis Puskesmas di JAKI (Jakarta Kini) sudah memiliki psikolog klinis yang bisa dimanfaatkan warga untuk konsultasi secara gratis.

Di sisi lain, inti dari kesehatan jiwa adalah adanya deteksi dini berupa saat gangguan ringan dan melakukan konseling serta pengobatan dini.

Tidak sampai disitu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga bisa berinisiasi dan mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk dibuatkan “Public Hub” sehingga nantinya Puskesmas dan Posyandu intergrasi atau Posyandu Prima bisa menjadi tempat untuk warga bisa melakukan interaksi yang menyenangkan.

“Untuk kejiwaan bisa mengadakan games, curhat, atau apa gitu yang bisa dilakukan tidak hanya offline tetapi juga online,” ucap Ngabila.