HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Kyuhyun Super Junior Usai Diserang Pakai Pisau

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:11 WIB
Kondisi Kyuhyun Super Junior Usai Diserang Pakai Pisau
Kyuhyun Super Junior. (Foto: AllKpop)
A
A
A

ANGGOTA Super Junior Kyuhyun terluka usai mengalami penyerangan di sebuah ruang ganti. Ia akan tampil di sebuah acara saat mengalami penyerangan pada Minggu, (19/11/2023).

Kyuhyun terluka akibat diserang oleh seorang wanita berusia 30-an yang masuk ke ruang ganti teater musikal di Magok-dong, Gangseo-gu, Seoul. Kyuhyun saat diserang, baru akan tampil di tempat tersebut.

Dikutip dari Hindustan Times, dari Soompi agensi sang aktor, Antenna, mengeluarkan pernyataan.

 Kyuhyun

 BACA JUGA:

Agensi mengatakan, “Kyuhyun sempat mengalami luka lecet-lecet ringan di jarinya akibat serangan pisau, dan segera dirawat di tempat kejadian.”

Sementara itu, Kantor Polisi Gangseo Seoul telah menangkap wanita yang melakukan penyerangan tersebut.

 BACA JUGA:

Si wanita penyerang telah didakwa dengan tuduhan intimidasi khusus. Investigasi saat ini sedang dilakukan untuk mengetahui bagaimana dia mendapatkan pisau yang jadi senjata tersebut.

Halaman:
1 2
      
