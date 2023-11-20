ANGGOTA Super Junior Kyuhyun terluka usai mengalami penyerangan di sebuah ruang ganti. Ia akan tampil di sebuah acara saat mengalami penyerangan pada Minggu, (19/11/2023).
Kyuhyun terluka akibat diserang oleh seorang wanita berusia 30-an yang masuk ke ruang ganti teater musikal di Magok-dong, Gangseo-gu, Seoul. Kyuhyun saat diserang, baru akan tampil di tempat tersebut.
Dikutip dari Hindustan Times, dari Soompi agensi sang aktor, Antenna, mengeluarkan pernyataan.
Agensi mengatakan, “Kyuhyun sempat mengalami luka lecet-lecet ringan di jarinya akibat serangan pisau, dan segera dirawat di tempat kejadian.”
Sementara itu, Kantor Polisi Gangseo Seoul telah menangkap wanita yang melakukan penyerangan tersebut.
Si wanita penyerang telah didakwa dengan tuduhan intimidasi khusus. Investigasi saat ini sedang dilakukan untuk mengetahui bagaimana dia mendapatkan pisau yang jadi senjata tersebut.