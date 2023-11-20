Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Semakin Mencekam, Kemenkes Gaza Pindahkan 30 Bayi Prematur ke Mesir

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:00 WIB
Kondisi Semakin Mencekam, Kemenkes Gaza Pindahkan 30 Bayi Prematur ke Mesir
Perang Israel dan Palestina. (Foto: Freepik.com)




KONDISI rumah sakit Al-Shifa benar-benar sangat memprihatinkan. Kementerian Kesehatan Gaza menyampaikan, kondisi ini membuat setidaknya 30 bayi prematur dievakuasi dari rumah sakit Al-Shifa menuju fasilitas kesehatan yang ada di Mesir pada Minggu 19 November 2023.

Medhat Abbas, juru bicara kementerian, mengkonfirmasi evakuasi bayi-bayi tersebut melalui panggilan telepon dengan The Associated Press. Namun pihaknya belum memberikan rincian informasi lebih lanjut.

Di satu sisi, WHO juga belum memberikan komentar langsung terkait pengambilan keputusan untuk memindahkan bayi prematur tersebut. Keputusan memindahkan para bayi memang merupakan langkah terbaik untuk saat ini.

Sebab, kondisi rumah sakit Al-Shifa benar-benar memprihatinkan. Pemadaman listrik telah mematikan inkubator dan peralatan medis lainnya. Makanan, air, dan pasokan medis habis ketika pasukan Israel memerangi militan Palestina di luar rumah sakit.

Perang Israel dan Palestina

Bahkan saat ini tentara Israel melakukan serangan besar-besaran karena menuduh Hamas memiliki pos komando yang luas di dalam dan di bawah rumah sakit Shifa. Bagian dari tuduhan yang lebih luas bahwa para pejuang menggunakan warga sipil sebagai perlindungan. Maka dari itu, rumah sakit Al-Shifa bukanlah tempat yang aman untuk para bayi prematur.

Beberapa bayi telah meninggal dunia

Sebelum di evakuasi, kondisi bayi prematur di rumah sakit Al-Shifa benar-benar membuat banyak masyarakat dunia khawatir. Tubuh mungil para bayi terlihat mengenakan popok putih yang kebesaran. Mereka semua terlihat tidur dalam satu ranjang yang sama.

