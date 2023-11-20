Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Cacar Monyet Meningkat Menjadi 51 Kasus, 38 Diantaranya Berasal dari DKI Jakarta

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:00 WIB
Kasus Cacar Monyet Meningkat Menjadi 51 Kasus, 38 Diantaranya Berasal dari DKI Jakarta
Kasus cacar monyet di Indonesia semakin bertambah (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS cacar monyet atau mpox di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 18 November 2023, jumlah penderita mpox kini mencapai 51 pasien.

Tentu saja ini adalah bukan angka yang sedikit, mengingat penderita mpox saat ini juga semakin menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia yakni seperti DKI Jakarta (38), Jawa Barat (6), Banten (5), Kepulauan Riau, (1) dan Jawa Timur (1).

Hal itu pun dibenarkan oleh Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, Ngabila Salama. Dia menjelaskan di DKI Jakarta sendiri total kasus positif mencapai 38 pasien, dengan positivity rate PCR 23 Persen.

Cacar Monyet

“Semua bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki usia 25-50 tahun,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, Minggu 19 November 2023.

Tidak sampai disitu, Ngabila juga nampak memberikan sebuah data berisikan rincian kasus mpox pada 2023, yaitu saat ini pasien yang masih dalam masa isolasi sebanyak 22 orang.

Mengingat jumlah pasien yang terus meningkat Ngabila menyarankan agar pendekatan mpox sebagai Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kolaborasi dengan program HIV harus dikencangkan seperti kolaborasi TB-HIV-DM.

“Semua pasien Mpox wajib dilanjutkan pemeriksaan HIV dan IMS lainnya,” ucap Ngabila.

Telusuri berita women lainnya
