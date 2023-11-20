Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bahagia Konser Coldplay Sukses, Sandiaga Soroti Kasus Penipuan Tiket

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:18 WIB
Bahagia Konser Coldplay Sukses, Sandiaga Soroti Kasus Penipuan Tiket
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bahagia dengan suksesnya konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Rabu 15 November 2023. Dia menyoroti beberapa kekurangan salah satunya tentang penipuan tiket.

Menurut Sandiaga hal itu semua perlu dievaluasi terutama oleh penyelenggara atau promotor sehingga ke depan tidak terulang lagi.

“Alhamdulillah Coldplay berlangsung sukses, tentunya ada beberapa caratan untuk perbaikan,” kata Sandi dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

