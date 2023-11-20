Captain Vincent Memulai dari Nol Membangun Simulator Pesawat Boeing 737 dan Cessna 172

DALAM salah satu video di channel YouTube-nya Captain Vincent Raditya membagikan kisah menariknya mengenai perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang dialaminya dalam menciptakan simulator pesawat Boeing 737 dan Cessna 172.

Pada awalnya, dirinya mengaku merasa tidak puas dengan pembelian simulator yang telah dilakukannya, terutama sebagai seorang Pilot yang pernah menerbangkan pesawat asli, Captain Vincent Raditya memutuskan untuk menciptakan simulator sendiri yang lebih proper dan sesuai dengan pengalamannya dalam menerbangkan pesawat sungguhan.

Keputusan tersebut mendorong dirinya untuk membuat dua simulator pesawat sekaligus, yakni Boeing 737 dan Cessna 172, dengan tujuan memberikan pengalaman terbaik kepada para pecinta penerbangan di Indonesia, yang mana pesawat tersebut merupakan pesawat yang banyak digunakan. Untuk memulai proyeknya itu, Captain Vincent Raditya membeli kepala pesawat bekas Boeing 737 dan Cessna 172.

Proses eksperimen ini dimulai dengan mempersiapkan rangka pesawat yang sebelumya dalam kondisi berantakan. Dengan bantuan tim, termasuk rekan-rekan IT, mereka membuat rangka baru dan memodifikasi semua komponen pesawat yang diperlukan. Komponen-komponen yang di impor dari luar juga disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan simulator.

Captain Vincent Raditya bersama timnya menunjukan keahlian dalam bidang elektronik, dalam merancang berbagai kontrol dan sistem simulator agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pilot sendiri. Tantangan besar muncul pada saat mengubah kontrol penerbangan agar mencerminkan perasaan yang nyata dan merancang interior kokpit agar menyerupai pesawat yang asli.

Proses pembuatan simulator tersebut memakan waktu sekitar satu tahun, tetapi hasil yang didapatkan juga sangat memuaskan. Captain Vincent Raditya mengugkapkan kebangganya melihat hasil kerja keras bersama timnya. Simulator tersebut kemudian digunakan oleh berbagai pihak, juga termasuk influencer dan artis, untuk mendapatkan pengalaman dalam penerbangan yang sesuai dengan pesawat asli.

Dengan harapan dapat menginspirasi orang-orang yang memiliki impian yang sulit dicapai, Captain Vincent Raditya menyoroti pentingnya dalam keyakinan, kerja keras, dan semangat belajar dalam mencapai tujuan tertentu.

Mari saksikan lebih lengkap kisah inspiratif dari channel Captain Vincent Raditya! Melihat bagaimana dari sisa kepala bekas pesawat yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa bersama timnya dalam menciptakan simulator pesawat yang memiliki kualitas menyerupai kondisi pesawat aslinya!