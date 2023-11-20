Jutaan Ubur-Ubur Serbu Pantai di Probolinggo, Sandiaga Minta Wisatawan Berhati-hati

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi fenomena jutaan ubur-ubur menyerbu Pantai Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur yang turut viral di media sosial. Kejadian tersebut juga menghebohkan wisatawan.

“Ini adalah fenomena alam dan akan kita masih koordinasikan dengan dinas setempat,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Sandiaga meminta wisatawan untuk terus berhati-hati dan memprioritaskan keamanan, mengingat ubur-ubur termasuk hewan beracun sehingga wisatawan perlu ekstra waspada saat berwisata laut.

Kemenparekraf terus memantau fenomena invasi ubur-ubur jangan sampai mengkhawatirkan dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.