HOME WOMEN TRAVEL

Jepang Wajibkan Turis RI Tes TBC, Sandiaga : Liburan di Indonesia Aja!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:32 WIB
Jepang Wajibkan Turis RI Tes TBC, Sandiaga : Liburan di Indonesia Aja!
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi rencana pemerintah Jepang yang akan mewajibkan tes tuberkulosis (TBC) bagi turis dari Indonesia yang masuk Negeri Sakura.

Selain Indonesia, Jepang juga mewajibkan tes TBC bagi wisatawan dari Myanmar, Fillipina, Vietnam, China, dan Nepal yang ingin berkunjung ke negaranya selama tiga bulan atau lebih.

“Ini tentunya sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

Menyusul ada aturan tes TBC di Jepang, Sandiaga mengajak wisatawan memilih berwisata di Indonesia saja karena lebih nyaman dan tak perlu tes kesehatan.

“Menurut kami wisata di Indonesia sangat terbuka dan tidak perlu tes TBC. Jadi kita liburan di Indonesia aja,” paparnya.

Telusuri berita women lainnya
