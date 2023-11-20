Jepang Wajibkan Turis RI Tes TBC, Sandiaga : Liburan di Indonesia Aja!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi rencana pemerintah Jepang yang akan mewajibkan tes tuberkulosis (TBC) bagi turis dari Indonesia yang masuk Negeri Sakura.

Selain Indonesia, Jepang juga mewajibkan tes TBC bagi wisatawan dari Myanmar, Fillipina, Vietnam, China, dan Nepal yang ingin berkunjung ke negaranya selama tiga bulan atau lebih.

“Ini tentunya sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan,” kata Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Menyusul ada aturan tes TBC di Jepang, Sandiaga mengajak wisatawan memilih berwisata di Indonesia saja karena lebih nyaman dan tak perlu tes kesehatan.

“Menurut kami wisata di Indonesia sangat terbuka dan tidak perlu tes TBC. Jadi kita liburan di Indonesia aja,” paparnya.